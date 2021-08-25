ГИБДД начала вешать на машины дорхенгеры

На московских парковках сотрудники ГИБДД начали вести просветительскую работу. На дверные ручки припаркованных авто они вешают дорхенгеры*. Подобные таблички используют в отелях.

Информация на табличках от ГИБДД призывает водителей и пассажиров придерживаться ПДД.

Прежде всего водителям рекомендуется быть предельно внимательными во время перемещения по жилым зонам.

Особое внимание нужно уделять детям и пешеходам преклонного возраста. Эта категория пешеходов может неправильно оценить дорожную обстановку и внезапно выйти из-за припаркованного авто.

Кроме этого, водители должны быть сосредоточены, совершая манёвр езды задним ходом. Если водитель не уверен в безопасности такого маневра, ГИБДД рекомендует прибегнуть к помощи других водителей или прохожих.

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