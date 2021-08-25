Opel представил электрокар, за руль которого пустят с 15 лет

Компания Opel представила электрический квадрицикл Rocks-e, за руль которого в Германии пустят подростков старше 15 лет с мопедными правами категории АМ. Электрокар разгоняется до 45 километров в час и проезжает на одном заряде батареи всего 75 километров, зато и стоить будет по меркам современных электромобилей недорого — около семи тысяч евро (чуть больше 600 тысяч рублей по нынешнему курсу). Автопроизводитель обещает, что квадрицикл можно заряжать от обычной розетки, а весь процесс займет около 3,5 часа.

Фото: © Opel © Opel

Opel Rocks-e представляет собой перелицованный Citroen Ami, который дебютировал в 2020 году и уже продается во Франции. В руководстве концерна Stellantis, в который входят обе марки, по всей видимости решили, что большим успехом у немецких подростков пользовалась бы модель местного бренда, так что Ami слегка подправили внешность и заменили логотипы на Opel.

Opel

Opel

В движение квадрицикл приводит электромотор мощностью восемь лошадиных сил (шесть киловатт), который питает батарея емкостью 5,5 киловатт-часа. Зарядный кабель длиной три метра входит в базовый набор оборудования.

В Opel относят новинку к классу городской мобильности SUM (Sustainable Urban Mobility) и считают e-Rocks промежуточным звеном между скутерами и легковыми автомобилями. В Германии продажи начнутся уже осенью, а в 2022 году квадрицикл появится и на других европейских рынках.