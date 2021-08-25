Mercedes вдвое сократит количество ДВС из-за норм Euro-7

Европейская комиссия призывает прекратить продажи новых автомобилей с ДВС уже в 2035 году. Автопроизводители будут вынуждены постепенно отказываться от моделей с этим типом двигателей.
Ожидается, что строгие требования к выбросам CO2 начнут действовать с 2025 года. Этот факт поставит под угрозу выработку малолитражных авто с двигателями внутреннего сгорания.
При таких условиях производителям сложно по-прежнему получать прибыль после настройки бензиновых и дизельных двигателей в соответствии с новыми правилами.
Mercedes задумался о будущем и планирует исключить многие варианты двигателей. Главный операционный директор MercedesМаркус Шефе, признал, что в конце этого десятилетия планируется сократить количество ДВС в два раза. AMG C63 следующего поколения уже переходит на электрифицированную версию 4-цилиндрового двигателя AMG A45.
Несколько брендов уже объявили о планах перехода на полностью электрическую линейку к концу десятилетия, в том числе Jaguar (2025 г.), Opel (2028 г.), Ford of Europe (2030 г.), Volvo (2030 г.), Bentley (2030 г.) и другие.