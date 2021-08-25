Новые автомобили Lada подорожают с наступлением осени

АвтоВАЗ уведомил дилеров Lada о повышении цен на весь модельный ряд с 1 сентября 2021 года. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на письмо автопроизводителя, с наступлением осени будет пересмотрена стоимость уже поставленных и неоплаченных автомобилей. В зависимости от модели подорожание составит от 14 тысяч до 31 тысячи рублей, причем заметнее прочих увеличатся цены на XRay. Вместе с подорожанием машин повысится и доплата за цвет «металлик».

По данным газеты, Granta в кузове седан подорожает на 14 тысяч рублей, с нынешних 531 900 рублей до 545 900 рублей, седан Vesta прибавит 25 тысяч рублей и будет стоить 783 900 вместо нынешних 758 900 рублей за автомобиль с базовым мотором и в стандартном уровне оснащения. Стартовая цена XRay увеличится на 31 тысячу рублей, с 730 900 до 761 900 рублей, а за Largus попросят 768 900 вместо 749 900 рублей (прибавка составит 19 тысяч рублей).

Внедорожники Niva Travel и Niva Legend прибавят по 24 тысячи и 17 тысяч рублей соответственно: первый можно будет купить за 820 900 рублей (пока стартовая цена модели составляет 796 900 рублей), а второй — за 649 900 вместо 632 900 рублей.

Что же касается краски, то доплата за «металлик» для Vesta, Xray и Largus с осени увеличится с 12 тысяч до 15 тысяч рублей, а для Granta, Niva Travel и Niva Legend — с девяти тысяч до 11 тысяч рублей.

Для АвтоВАЗа это будет пятое повышение цен с начала 2021 года. Модели Lada дорожали в январе, апреле, мае и июле в среднем на 2-2,3 процента.