В пяти регионах дорожные камеры начали фиксировать выключенные фары

В МВД рассказали, в каких регионах устройства видеофиксации начали выявлять автомобили, движущиеся с неработающими фарами.

Для фиксации выключенных фар в регионах не нужно будет оборудовать новые комплексы. Достаточно обновить программное обеспечение существующих камер, которые будут находить фары и определять, светятся они или нет.

В тёмное время суток водители обязаны включать ближний свет фар, а в светлое время — ближний свет или дневные ходовые огни. Нарушение этого правила карается штрафом 500 рублей (статья 12.20 КоАП).

Практика автоматической фиксации данного нарушения уже начата в следующих регионах:

Кемеровская область;

Крым;

Нижегородская область;

Самарская область;

Тамбовская область.