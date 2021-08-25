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Названы регионы, в которых дорожные камеры начали фиксировать выключенные фары

Wroom.ru
1 час назад

В МВД рассказали, в каких регионах устройства видеофиксации начали выявлять автомобили, движущиеся с неработающими фарами.

В пяти регионах дорожные камеры начали фиксировать выключенные фары
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Для фиксации выключенных фар в регионах не нужно будет оборудовать новые комплексы. Достаточно обновить программное обеспечение существующих камер, которые будут находить фары и определять, светятся они или нет.

В тёмное время суток водители обязаны включать ближний свет фар, а в светлое время — ближний свет или дневные ходовые огни. Нарушение этого правила карается штрафом 500 рублей (статья 12.20 КоАП).

Практика автоматической фиксации данного нарушения уже начата в следующих регионах:

  • Кемеровская область;
  • Крым;
  • Нижегородская область;
  • Самарская область;
  • Тамбовская область.

В дальнейшем, вероятно, этот список будет расширяться.

Автоновости,МВД,
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