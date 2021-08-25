Kia поделилась изображениями укороченного Sportage нового поколения

Sportage с короткой колесной базой предназначен для европейского рынка

Фото: Kia Sportage © Kia Kia Sportage © Kia

Kia представила новое поколение Sportage в середине лета, однако это был удлиненный вариант, ориентированный на азиатские страны. Теперь же настала очередь европейской версии с короткой колесной базой: ее представят 1 сентября, а пока компания подогревает интерес к новинке с помощью дизайнерских скетчей. По всей видимости, европейский Sportage будет отличатся от азиатского — например, у него будет иная корма, напоминающая о кроссовере предыдущей генерации.

Внешние отличия сводятся к иным задними стойками крыши и уменьшенному стеклу на пятой двери, что придает европейскому варианту более спортивный вид. Что же касается габаритов, то они будут примерно такими же, как и в предыдущего Sportage — например, длина составит около 4,48 метра. Ожидается, что кроссовер получит в качестве опции черную контрастную крышу и матричные фары.Новый Sportage построен на той же платформе, что и Hyundai Tucson. Ожидается, что в гамму двигателей войдут бензиновые и дизельные «турбочетверки» объемом 1,6 литра, в том числе с электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора — такие версии заявлены для азиатского кроссовера.

Инсайдеры упоминали и гибридную модификацию с зарядкой от сети. В состав ее силовой установки войдут 1,6-литровый турбодвигатель и электромотор, которые суммарно будут выдавать около 226 лошадиных сил. Такой Sportage получит батарею емкостью 13,8 киловатт-часа и сможет проезжать на одном электричестве примерно 45 километров.

Дебют новинки запланирован на начало осени, а у европейских дилеров автомобиль появится до конца этого года. До России же новый кроссовер доберется только в первой половине 2022-го, и, скорее всего, это будет азиатский удлиненный вариант. Российскому Sportage прочат атмосферный мотор объемом 2,0 литра и новый двигатель 2.5.