Женевский автосалон «переедет» в Катар

Организаторы Женевского автосалона (GIMS) и Управление по туризму Катара объявили о партнерстве и запуске новой совместной выставки – Qatar Geneva International Motor Show в Дохе. Это будет моторшоу уникального формата для Ближнего Востока, и всю информацию о нем обещают раскрыть на GIMS 2022 зимой следующего года.

Фото: © Visit Qatar © Visit Qatar

В Управлении по туризму Катара хотят видеть новую выставку международной, то есть она должна привлечь производителей и посетителей со всего мира. Первое моторшоу запланировано на осень 2022-го или 2023-го, а затем его будут проводить каждые два года. Полную информацию о Qatar Geneva International Motor Show, в том числе формат и концепцию мероприятия, раскроют на GIMS 2022 будущей зимой.

Запуск автошоу полностью укладывается в стратегию Qatar National Vision 2030, которая подразумевает позиционирование страны как мировой туристической Мекки. По словам генерального секретаря Управления по туризму Катара Акбара Аль Бейкера, «наряду со строительством отелей и курортов, обновлением и созданием туристических активов и расширением кулинарных границ, проведение всемирно известных мероприятий является одним из столпов утвержденного плана развития».