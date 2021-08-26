Более 80 километров дорог построят в Москве за 2021 год

В столице за 2021 год будет построено более 80 километров дорог. В том числе эстакады, развязки и тоннели. Об этом в среду, 25 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Одновременно будут введены участки БКЛ: западный, юго-западный, южный. Продолжают обустраиваться Московские центральные диаметры. То есть вся транспортная программа идет полным ходом на пределе возможностей строителей. Это понятно, потому что, конечно, транспорт всегда в большом городе будет на первом месте и решение этих проблем имеет важное значение, — рассказал мэр о реализации транспортной программы в эфире телеканала «ТВ Центр».

До этого он рассказал о заимствованиях в городской бюджет. Московский бюджет неплохо наполняется, возможно власти прекратят заимствования в него и остановятся на уже заимствованных 115 миллиардах рублей. Москва в 2021 году впервые с 2013 года вышла на рынок заимствований — случилось это из-за тяжелой ситуации в период коронавируса.