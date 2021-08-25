Названы самые распространенные страхи новичков за рулем

Получая права, многие новички опасаются начинать вождение машины, особенно при необходимости эксплуатации транспортного средства в городе.

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Однако, опытные водители успокаивают их, убеждая, что через момент страхов проходят все, бояться этого не стоит. Но, так или иначе, есть несколько распространенных ошибок, которые допускаются только начинающими автомобилистами.

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Боязнь регулируемых перекрестков проявляется практически у каждого начинающего водителя. К этим перекресткам можно отнести те, которые контролируются светофорами или регулировщиком. Как показывает практика, аварийные ситуации случаются в первые четыре секунды после того, как происходит смена сигнала светофора. А всё из-за того, что одни водители быстро реагируют на это действие, а другим нужно время.

Страх сломать автомобиль также преследует новичков. Причем он довольно распространенный и очень часто не позволяет передвигаться на машине самостоятельно. Водителю постоянно нужно, чтобы рядом с ним в машине кто-то присутствовал. Конечно, это очень глупый страх и его нужно побороть в себе в первые несколько дней после начала движения на собственном автомобиле.

Если же новичок все же боится разбить свою машину, на первых порах рекомендуем поездить вместе с опытным водителем, который будет спокойно подсказывать действия в той или иной дорожной ситуации. Либо можно аккуратно передвигаться самостоятельно, избегая активных городских улиц.

Боязнь пешеходов довольно легко объяснить. Они очень часто ведут себя на дороге не совсем адекватно и не всегда понимают, что водитель может не успеть затормозить. Бояться пешеходов новички перестают после того, как понимают, что к их появлению нужно быть готовым всегда.

Опытные водители уже издалека видят желающих перебежать дорогу в неположенном месте. Это позволяет им вовремя сконцентрироваться и не переживать за неприятные моменты в виде аварийных ситуаций, которые могут закончиться печально.

Парковка вызывает не меньше страхов у новичков, чем все вышеперечисленные пункты. Парковаться в плотных рядах очень сложно, ведь вокруг слишком много других автомобилей. Сделать это аккуратно можно только в случае, если водитель не будет торопиться. Лучше выполнять парковку медленно, чем устроить аварию с довольно печальными последствиями.