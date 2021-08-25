В России изменят правила тестирования водителей на опьянение

Правила освидетельствования водителей на состояние опьянения и оформления его результатов изменятся. МВД России подготовило соответствующий проект постановления, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости .

Изменения планируется внести «в правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов".