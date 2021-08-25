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В России изменят правила тестирования водителей на опьянение

Елена Прошина
23 минуты назад

Правила освидетельствования водителей на состояние опьянения и оформления его результатов изменятся. МВД России подготовило соответствующий проект постановления, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.

В России изменят правила тестирования водителей на опьянение
Фото: ТАССТАСС

Изменения планируется внести «в правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов".

Также в проекте постановления определили перечень технических средств измерений, которыми производится освидетельствование.

Автоновости,МВД,РИА Новости,
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