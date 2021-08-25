В России изменят правила тестирования водителей на опьянение

Правила освидетельствования водителей на состояние опьянения и оформления его результатов изменятся. МВД России подготовило соответствующий проект постановления, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.
Изменения планируется внести «в правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов".
Также в проекте постановления определили перечень технических средств измерений, которыми производится освидетельствование.