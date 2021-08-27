Навигаторы с ГЛОНАСС станут обязательными для грузовиков

Оснащение транспортных средств, перевозящих опасные грузы, а также автобусов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС станет обязательным. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 1 сентября.
Аппаратура спутниковой навигации должна обеспечивать определение по сигналам не менее двух действующих глобальных навигационных спутниковых систем, одной из которых является система ГЛОНАСС. Техника должна передавать информацию о географической широте и долготе местоположения транспортного средства, его путевом угле и скорости движения, времени и дате фиксации местоположения с интервалом передачи не более 30 секунд — в Ространснадзор, в региональные, муниципальные и иные информационные системы
Постановлением определён перечень оборудования, необходимого к установке: терминал спутниковой навигационной связи ЭРА-ГЛОНАСС, переговорный комплекс, включающий динамики и микрофон, источник электропитания и тревожная кнопка для оперативного вызова служб быстрого реагирования в случае аварийных ситуаций.
Контроль позиционирования и перемещения автотранспортного средства осуществляется за счёт взаимодействия аппаратуры ЭРА-ГЛОНАСС со спутниками. Точность позиционирования достигает 15 метров. Данные передаются вручную посредством нажатия кнопки или в автоматическом режиме — на основании сигналов установленных датчиков.
Можно выполнить установку дополнительного оборудования: дымоуловителя, акселерометра, датчика переворота и другого.