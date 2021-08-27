Навигаторы с ГЛОНАСС станут обязательными для грузовиков

Аппаратура спутниковой навигации должна обеспечивать определение по сигналам не менее двух действующих глобальных навигационных спутниковых систем, одной из которых является система ГЛОНАСС. Техника должна передавать информацию о географической широте и долготе местоположения транспортного средства, его путевом угле и скорости движения, времени и дате фиксации местоположения с интервалом передачи не более 30 секунд — в Ространснадзор, в региональные, муниципальные и иные информационные системы