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Навигаторы с ГЛОНАСС станут обязательными для грузовиков и автобусов

Парламентская газетаиещё 1
55 минут назад

Оснащение транспортных средств, перевозящих опасные грузы, а также автобусов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС станет обязательным. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 1 сентября.

Навигаторы с ГЛОНАСС станут обязательными для грузовиков
Фото:  © АГН Москва © АГН Москва

Аппаратура спутниковой навигации должна обеспечивать определение по сигналам не менее двух действующих глобальных навигационных спутниковых систем, одной из которых является система ГЛОНАСС. Техника должна передавать информацию о географической широте и долготе местоположения транспортного средства, его путевом угле и скорости движения, времени и дате фиксации местоположения с интервалом передачи не более 30 секунд — в Ространснадзор, в региональные, муниципальные и иные информационные системы

Постановлением определён перечень оборудования, необходимого к установке: терминал спутниковой навигационной связи ЭРА-ГЛОНАСС, переговорный комплекс, включающий динамики и микрофон, источник электропитания и тревожная кнопка для оперативного вызова служб быстрого реагирования в случае аварийных ситуаций.

Контроль позиционирования и перемещения автотранспортного средства осуществляется за счёт взаимодействия аппаратуры ЭРА-ГЛОНАСС со спутниками. Точность позиционирования достигает 15 метров. Данные передаются вручную посредством нажатия кнопки или в автоматическом режиме — на основании сигналов установленных датчиков.

Можно выполнить установку дополнительного оборудования: дымоуловителя, акселерометра, датчика переворота и другого.

Автоновости,Ространснадзор,
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