Мишустин выделил более 1 млрд рублей на развитие производства грузовиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил более одного миллиарда рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей. Решение принято по итогам рабочей поездки в Набережные Челны, где глава правительства посетил завод КамАЗа.