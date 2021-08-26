АвтоВАЗ временно изменил интерьер самой дорогой модели

«АвтоВАЗ» вносит временные изменения в интерьер своей самой дорогой модели – спортивного седана Lada Vesta Sport. В салоне 4-дверки прежние красные вставки были заменены на бежевые. Теперь сиденья «Весты Спорт» оформлены не в привычной всем красно-черной гамме, а в бежево-черной схеме.

Фото: Car.ru Car.ru

Компания «АвтоВАЗ» уже подтвердила, что в отделке интерьера Lada Vesta Sport произошли определенные изменения. Производитель отметил, что это временная мера. Причину такого решения в АвтоВАЗе пока не уточнили. Когда в продажу вернутся спортивные Vesta с красно-черными креслами, тоже пока не сообщается.

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Напомним, продажи седанов Lada Vesta Sport стартовали в 2019 году. Модель стала первой в линейке «АвтоВАЗ», стоимость которой превысила отметку в 1 000 000 рублей. В настоящее время на российском рынке модель предлагается в двух комплектациях - Luxe и Luxe с мультимедийной системой Enjoy Pro.