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АвтоВАЗ внес временные изменения в дизайн интерьера седана Lada Vesta Sport

Car.ru
1 час назад

«АвтоВАЗ» вносит временные изменения в интерьер своей самой дорогой модели – спортивного седана Lada Vesta Sport. В салоне 4-дверки прежние красные вставки были заменены на бежевые. Теперь сиденья «Весты Спорт» оформлены не в привычной всем красно-черной гамме, а в бежево-черной схеме.

АвтоВАЗ временно изменил интерьер самой дорогой модели
Фото: Car.ruCar.ru

Компания «АвтоВАЗ» уже подтвердила, что в отделке интерьера Lada Vesta Sport произошли определенные изменения. Производитель отметил, что это временная мера. Причину такого решения в АвтоВАЗе пока не уточнили. Когда в продажу вернутся спортивные Vesta с красно-черными креслами, тоже пока не сообщается.

Car.ru

Напомним, продажи седанов Lada Vesta Sport стартовали в 2019 году. Модель стала первой в линейке «АвтоВАЗ», стоимость которой превысила отметку в 1 000 000 рублей. В настоящее время на российском рынке модель предлагается в двух комплектациях - Luxe и Luxe с мультимедийной системой Enjoy Pro.

Цены варьируются в пределах от 1 184 900 и 1 240 900 рублей.

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