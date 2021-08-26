Дебютировал новый Mercedes-Benz Citan

Грузопассажирские фургоны Mercedes-Benz Citan представились во втором поколении. Родство с «каблучком» Renault Kangoo сохранено, отныне в основе Citan «тележка» CMF из третьего поколения француза, шасси немцы собрали на собственных комплектующих, плюс перенастроили электроусилитель руля.

Фото: Mercedes Mercedes

Некоторые элементы кузова «французские», но передок и светотехника у немца оригинальные. Базовые «каблучки» насчитывают от носа до хвоста 4498 мм, на 177 мм больше, чем у первого Цитана, ширина — 1859 мм (-60), высота — 1811/1852 мм (+14), расстояние между осями — 2716 мм, на борт такой Mercedes может взять до 752 кг. В будущем появятся и длиннобазные варианты с трёхрядным салоном, увеличенным грузовым отсеком, а также полуторка Citan Mixto.

Mercedes

Салон Цитана оригинален и предлагает больше опций, нежели «француз», стандартный набор насчитывает шесть подушек безопасности ( пассажирского семь), трекшн-контроль и систему экстренного торможения, также Мерседесу добавили адаптивный круиз-контроль, системы слежения за слепыми зонами и мониторинг разметки с функцией удержания полосы движения.

Mercedes

В гамме силовых установок два мотора — бензиновый 1.3 в версиях Citan 110 (102 л.с. и 200 Н м) и Citan 113 (131 л.с. и 240 Н м), турбодизель 1.5 доступен в модификациях 108 CDI (75 л.с. и 230 Н м), 110 CDI (95 л.с. и 260 Н м) и Citan 112 CDI (116 л.с. и 270 Н м). У стандартных «каблучков» шестиступенчатая «механика», топовым опционно доступен семидиапазонный «робот».

Mercedes

Особняком стоит батарейный eCitan у него одномоторная силовая установка развивает 102 л.с. и 245 Н м, а 44-киловаттная батарейка обещает 285 км (WLTP) электропробега и быструю зарядку.

Mercedes