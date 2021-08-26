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В РАН назвали камеры видеофиксации инструментом поборов и призвали убрать их

Елена Прошина
33 минуты назад

Экс-замминистра экономики России, профессор Института экономики РАН Иван Стариков предложил отказаться от камер видеофиксации нарушений. По его словам они не обеспечивают безопасность, а лишь служат инструментом поборов.

В РАН назвали камеры видеофиксации инструментом поборов и призвали убрать их
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как он объяснил в разговоре с ОСН, сейчас камеры «унижают» водителей. По мнению профессора, если сократить их количество в 10 раз, то безопасность движения не поменяется, а вот водителям станет легче.

«Камеры видеофиксации никакого отношения давно не имеют к безопасности движения и их пора повсеместно снимать. Это изощрённая форма унижения человеческого достоинства и иезуитских поборов граждан», – заявил он.

По его словам, та политическая сила, которая перед выборами в Госдуму пообещает уменьшить количество камер в 10 раз, сможет «снискать поддержку 40 миллионов автовладельцев.

Напомним, что сейчас МВД России разрабатывает дополнительные меры слежки за водителями на дорогах. Сейчас в ведомстве прорабатывают вопрос нового устройства для машин ДПС – специальная светодиодная балка с видеокамерами.

Автоновости,Иван Стариков,ГИБДД,РАН,Госдума,МВД,
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