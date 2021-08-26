В Германии разработали дешевый электромобиль со сменными батареями

Стартап-компания Adaptive City Mobility (ACM) из Германии разработала дешевый электромобиль для города под названием City One, его предсерийный образец представят в начале сентября на выставке IAA-2021 в Мюнхене.

Фото: Пресс-служба Adaptive City Mobility Пресс-служба Adaptive City Mobility

City One - это пятидверный субкомпактный хэтчбек, в первую очередь предназначенный для корпоративного использования - в качестве машины каршеринга, такси или доставки фастфуда. Для таких видов бизнеса желательно, чтобы служебные автомобили работали нон-стоп, поэтому инженеры наделили City One интересной особенностью - тяговые аккумуляторы в нем разделены на четыре легкосъемных батарейных блока и установлены в багажнике.

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При этом специальные крепления для двух запасных блоков предусмотрены на крыше. Таким образом, когда аккумуляторы разрядились, можно их в течение нескольких минут заменить на заранее припасенные заряженные батареи, а "опустошенные" элементы при первой возможности отправить на подзарядку. Так минимизируются потери времени на восполнение запаса энергии.

Пресс-служба Adaptive City Mobility

Кузов у хэтчбека - каркасно-панельный, то есть несущая "клетка" сварена из стальных труб, а наружные панели отформованы из композитов. Разработчики говорят, что во главу угла в проекте поставили экономию собственного веса, ведь чем легче конструкция, тем выше эффективность расходования энергии.

Пресс-служба Adaptive City Mobility

Длина, ширина и высота ACM City One составляют 3,6 м, 1,65 м и 1,67 м соответственно, колесная база - 2,5 м. Объем багажника варьируется от 400 до 1450 литров, спинки задних сидений при складывании образуют ровную площадку с полом багажника.

Пресс-служба Adaptive City Mobility

Снаряженная масса City One - 950 кг, максимальная скорость - 110 км/ч. Емкость каждого из четырех аккумуляторных блоков - 2,5 кВт*ч, вес - 10,5 кг, то есть общая емкость - 10 кВт*ч, вес - 42 кг. На одном заряде четырех батарей машина может проехать до 240 км, с учетом двух запасных элементов - 360 км. Мощность приводящего заднюю ось мотора - 25 кВт (34 л.с.).