Volvo готовит для России два электрических кроссовера

Первым на рынке появится XC40 Recharge, а следом — его купеобразная версия C40 Recharge

Фото: Volvo XC40 Recharge © Volvo Volvo XC40 Recharge © Volvo

Уже в начале 2022 года на российском рынке появится полностью электрическая модель Volvo. Как сообщает «Авторевю», это будет кроссовер XC40 Recharge, дебютировавший два года назад, — причем россиянам предложат оформить подписку на электрокар. Условия и тарифы подписки объявят не раньше января. Следом за XC40 Recharge в Россию привезут его купеобразную версию C40 Recharge, премьера которой состоялась в марте этого года. Батарейное кросс-купе можно будет купить по стандартной схеме у официальных дилеров.

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Программа подписки Volvo Car Drive заработал в России в июне 2019 года. Шведская марка стала первой в стране, запустившей подобный сервис: он предполагает, что клиент платит за долгосрочное использование автомобиля фиксированную сумму в месяц, оплачивает только парковку, мойку и заправку, а все остальные расходы берет на себя автопроизводитель. Например, подписка на Volvo XC40 по состоянию на конец августа стоит 62,5 тысяч рублей в месяц, а на и XC60 — 74,5 тысячи рублей.

О том, что Volvo намерена вывести на российский рынок электрический XC40 Recharge, стало известно еще в прошлом году. Новинку предложат с 408-сильной двухмоторной установкой, которая обеспечивает кроссоверу разгон с места до «сотни» за 4,9 секунды. На одном заряде батареи емкостью 78 киловатт-часов XC40 Recharge проезжает до 400 километров по циклу WLTP, а с помощью экспресс-терминала можно пополнить запас энергии до 80 процентов за 40 минут. В Швеции электромобиль стоит около 700 тысяч крон (5,9 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Что же касается батарейного кросс-купе C40 Recharge, то оно встанет на конвейер завода в бельгийском Генте осенью 2021 года. C40 Recharge стал первой моделью в линейке Volvo с безальтернативной «зеленой» силовой установкой — она у него та же, что и у соплатформенного XC40 Recharge. Цены для европейского рынка пока не объявлены.