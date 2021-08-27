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Названы регионы с самым высоким риском обмана при покупке ОСАГО

Секрет Фирмыиещё 2
1 час назад

10 субъектов России попали в «красную зону» из-за рисков махинаций с ОСАГО. Шесть из них находятся в Северо-Кавказском федеральном округе: это Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия, сообщил Центробанк. В неблагонадёжный список также включили Приморский край, Новосибирскую область, Туву и Хакасию.

10 регионов попали в "красную зону" из-за рисков махинаций с ОСАГО
Фото: ТАССТАСС

В обзоре ЦБ «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» говорится, что риск мошенничества с полисами ОСАГО возможен также в Красноярском, Хабаровском, Краснодарском и Забайкальском краях, Нижегородской, Курской, Челябинской областях, в Еврейской автономной области и Республике Адыгея.

По данным регулятора, сложности с ОСАГО также наблюдаются в Новосибирской, Иркутской, Ленинградской, Владимирской и Магаданской областях, Приморском крае, Туве, Якутии, Калмыкии и Татарстане Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области, а также в целом в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Сумма сборов страховых премий в регионах «красной зоны» составила 5,5% рынка ОСАГО, тогда как вклад этих регионов в страховые выплаты достиг 10,3%. Средняя выплата по ОСАГО в июне — августе снизилась на 1,5% и составила около 68 100 рублей.

Ранее «Секрет» писал, что в России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО. Нововведение избавляет водителей от необходимости предъявлять диагностические карты. При этом само прохождение техосмотра останется обязательным.

Участники страхового рынка ранее отмечали, что в России уже больше года фактически отсутствует процедура обязательного предъявления талона техосмотра при получении полиса ОСАГО. Весной 2020 года процедуру временно отменили из-за пандемии.

Автоновости,Центральный банк России,
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