Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Автомобили в России снова подорожают после 1 сентября

Елена Прошина
1 час назад

Цены на автомобили после 1 сентября снова вырастут как на первичном, так и на вторичном рынке. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Удалов, пишет Autonews:

Автомобили в России снова подорожают после 1 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это произойдет из-за нехватки микрокомпонентов, дефицита новых машин, а также из-за традиционного сезонного подорожания.

«Дорожают металлы, вся сталь. Очень серьезно выросли цены на цветные металлы – это произошло из-за пандемии и остановки производств. Также продолжает дорожать каучук», – пояснил Удалов.

По словам эксперта, роста цен после 1 сентября стоит ожидать от 80% автокомпаний. Он добавил, что по тем же причинам цены растут и на европейском рынке

В свою очередь в Российской ассоциации автомобильных дилеров изданию подтвердили, что существует серьезный дефицит новых машин. Причина - нехватка комплектующих у всех автопроизводителей. Там предположили, что дефицит может продлиться до конца года, также продолжат расти цены – не менее чем на 5%.

«Рост цен с начала года уже доходит до 7-10% и более по некоторым моделям и брендам. Никаких предпосылок для стабилизации ситуации мы не видим», – заявили в ассоциации.

Со ссылкой на данные агентства «Автостат» издание сообщает, что по итогам января - июня 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12,5% - до 1 млн 886 тыс. руб., Самый значительный рост зафиксирован среди иномарок – их средняя цена достигла 2 млн 246 тыс. руб., что на 14,4% больше по сравнению с прошлым годом. Отечественные автомобили подорожали в среднем на 11,6% — до 782 тыс. рублей.

Автоновости,Сергей Удалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители