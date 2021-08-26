Автомобили в России снова подорожают после 1 сентября

Цены на автомобили после 1 сентября снова вырастут как на первичном, так и на вторичном рынке. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Удалов, пишет Autonews:
По его словам, это произойдет из-за нехватки микрокомпонентов, дефицита новых машин, а также из-за традиционного сезонного подорожания.
«Дорожают металлы, вся сталь. Очень серьезно выросли цены на цветные металлы – это произошло из-за пандемии и остановки производств. Также продолжает дорожать каучук», – пояснил Удалов.
По словам эксперта, роста цен после 1 сентября стоит ожидать от 80% автокомпаний. Он добавил, что по тем же причинам цены растут и на европейском рынке
В свою очередь в Российской ассоциации автомобильных дилеров изданию подтвердили, что существует серьезный дефицит новых машин. Причина - нехватка комплектующих у всех автопроизводителей. Там предположили, что дефицит может продлиться до конца года, также продолжат расти цены – не менее чем на 5%.
«Рост цен с начала года уже доходит до 7-10% и более по некоторым моделям и брендам. Никаких предпосылок для стабилизации ситуации мы не видим», – заявили в ассоциации.
Со ссылкой на данные агентства «Автостат» издание сообщает, что по итогам января - июня 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12,5% - до 1 млн 886 тыс. руб., Самый значительный рост зафиксирован среди иномарок – их средняя цена достигла 2 млн 246 тыс. руб., что на 14,4% больше по сравнению с прошлым годом. Отечественные автомобили подорожали в среднем на 11,6% — до 782 тыс. рублей.