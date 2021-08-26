Автомобили в России снова подорожают после 1 сентября

Цены на автомобили после 1 сентября снова вырастут как на первичном, так и на вторичном рынке. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Удалов, пишет Autonews:

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По его словам, это произойдет из-за нехватки микрокомпонентов, дефицита новых машин, а также из-за традиционного сезонного подорожания.

«Дорожают металлы, вся сталь. Очень серьезно выросли цены на цветные металлы – это произошло из-за пандемии и остановки производств. Также продолжает дорожать каучук», – пояснил Удалов.

По словам эксперта, роста цен после 1 сентября стоит ожидать от 80% автокомпаний. Он добавил, что по тем же причинам цены растут и на европейском рынке

В свою очередь в Российской ассоциации автомобильных дилеров изданию подтвердили, что существует серьезный дефицит новых машин. Причина - нехватка комплектующих у всех автопроизводителей. Там предположили, что дефицит может продлиться до конца года, также продолжат расти цены – не менее чем на 5%.

«Рост цен с начала года уже доходит до 7-10% и более по некоторым моделям и брендам. Никаких предпосылок для стабилизации ситуации мы не видим», – заявили в ассоциации.