Китайский бренд Foton завершил продажи автомобилей в России

Целый ряд факторов говорят о том, что Foton больше не реализует на территории России свои автомобили. Так, на конец лета нынешнего года в салонах производителя не было ни одной машины. Их могли распродать, а новые партии компания не завезла. Отдельные дилерские центры заявили, что уже не поставляет собственную продукцию в РФ и отныне станет заниматься только сервисным обслуживанием. Также прекратила работать и «горячая линия» для местного рынка, были сокращены и те представители фирмы, которые прежде выходили на связь с СМИ.