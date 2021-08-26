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Китайский бренд Foton завершил продажи автомобилей в России

Car.ru
3 часа назад

Китайская компания Foton перестала продавать свои машины на рынке России. Уход марки из страны подтвердили уже некоторые авторитетные издания.

Китайский бренд Foton завершил продажи автомобилей в России
Фото: Car.ruCar.ru

Целый ряд факторов говорят о том, что Foton больше не реализует на территории России свои автомобили. Так, на конец лета нынешнего года в салонах производителя не было ни одной машины. Их могли распродать, а новые партии компания не завезла. Отдельные дилерские центры заявили, что уже не поставляет собственную продукцию в РФ и отныне станет заниматься только сервисным обслуживанием. Также прекратила работать и «горячая линия» для местного рынка, были сокращены и те представители фирмы, которые прежде выходили на связь с СМИ.

В последние годы Foton продавал в России только две машины, и они являлись рамными. Пикап Tunland пропал из салонов в начале прошедшего года, а вскоре за ним последовал внедорожник Sauvana, в пользу которого сделали свой выбор почти за четыре года только 844 человека.

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