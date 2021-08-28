Mercedes-Benz сократит линейку двигателей внутреннего сгорания

Компания Mercedes-Benz вдвое сократит ассортимент доступных двигателей внутреннего сгорания вследствие скорого вступления в силу нового экологического стандарта Евро-7. Как и многие другие европейские автопроизводители, Мерседес считает экономически нецелесообразным добиваться соответствия перспективным эконормам, что потребовало бы огромных затрат и усложнения конструкции двигателей. Как результат, в линейке останутся только самые современные агрегаты.

В 2025 году в Евросоюзе ожидается вступление в силу нового экологического стандарта Евро-7, который ставит под угрозу дальнейшее существование двигателей внутреннего сгорания. Ряд автопроизводителей уже заявил о том, что нынешнее поколение моторов станет из-за этого последним, поскольку перспективные эконормы слишком жёсткие для того, чтобы в них можно было относительно безболезненно вписаться. Особенно это касается прожорливых многолитровых двигателей на высокопроизводительных моделях. По той же причине, как рассказал в интервью изданию Autocar вице-президент по производству компании Mercedes-Benz Маркус Шефер, марка намерена отказаться от половины ныне существующих моторов.