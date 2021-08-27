Стало известно, в чем заключается главная проблема АвтоВАЗа

Глава АвтоВАЗа Николя Мор заявил в эфире телеканала «Тольятти 24», что одна из главных проблем компании, тормозящих ее развитие, это излишняя забюрократизированность. По его словам, бюрократия и сложность производственных процессов не дают марке Lada развиваться ударными темпами, так что нужно упрощать и ускорять работу на заводе. Мор обратил внимание на то, что к этому же призывал и первый директор АвтоВАЗа Виктор Поляков, который руководил компанией с 1966 по 1975 год.

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Николя Мор, который вернулся на пост руководителя АвтоВАЗа 1 июня 2021 года, считает, что на предприятии до сих пор много бюрократии и сложных процессов.

«Я был рад прочесть приказ господина Полякова от 1974 года, который призывает упрощать и ускорять процессы на заводе, — рассказал он в интервью «Тольятти 24». — Мы даже решили напечатать его на плакате и повесить на стене в зале заседаний. Для того чтобы каждый мог осознать, что бюрократия создает много проблем».

Еще одна проблема, с которой столкнулся АвтоВАЗ, и которую компании предстоит решить в ближайшее время, — это нехватка электронных компонентов. По этой причине автопроизводитель уже шесть раз с начала лета вводил режим простоя, причем это затронуло не только автомобили Lada, но и Renault, которые сходят с конвейера тольяттинского завода.