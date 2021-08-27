У нового Dacia Duster автомат заменили роботом

Европейский покупатели уже со следующего месяца смогут приобрести обновленную версию кроссовера Dacia Duster. Автомобиль слегка изменился внешне, получив Y-образные дневные ходовые огни, в стиле недавно обновленных моделей Sandero и Logan. На некоторых версиях автомобиля впервые для Dacia стали доступны светодиодные фары.

Фото: Dacia Dacia

В салоне появилась новая информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным экраном с функцией поддержки систем Android Auto и Apple CarPlay. Полноприводные версии также оснащаются так называемой «внедорожной» навигацией, показывающей водителю угол наклона автомобиля при движении по пересеченной местности. А расположенные в боковых зеркалах камеры, выводящие изображение на центральный дисплей, упрощают парковку и езду по бездорожью.

Dacia

Главным изменением с технической точки зрения стало появление на автомобиле новой шестиступенчатой роботизированной коробки передач EDC с двойным сцеплением. Такая трансмиссии пока будет доступна только на переднеприводных версиях кроссовера в сочетании со 150–сильным турбомотором TCe объёмом 1,3 литра. Кроме того, европейские покупатели смогут приобрести битопливную версию Duster (LPG — пропановую), оснащенный 50-литровым баллоном для сжиженного газа, установленным на месте запасного колеса. С полными баками такой кроссовер без дозаправки может проехать более 1,2 тыс. километров.