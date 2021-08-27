Российский Range Rover Velar обновился и подорожал

На российском рынке стартуют продажи Range Rover Velar 2022 модельного года, который слегка доработали: список вспомогательных систем расширился, а также появилась новая спецверсия Auric Edition, которая отличается от прочих исполнений «золотым» декором. С обновлением базовый Range Rover Velar подорожал на 76 тысяч рублей и теперь стоит от 4 817 000 рублей, а топовый вариант оценивается в 7 222 000 рублей (прибавка составила 141 тысячу рублей).

Фото: Land Rover Land Rover

Подробности об обновленном Velar появились еще неделю назад. Отличия версии 2022 модельного года сводятся к расширенному списку доступных цветов кузова — теперь их 14 — и возможности обновить мультимедийную систему «по воздуху». Кроме того, была улучшена система очистки воздуха в салоне, а список оснащения пополнился адаптивным круиз-контролем с функцией ассистента рулевого управления и камерой заднего вида, которые теперь входят в перечень стандартного оборудования.

Новая спецверсия Auric Edition (от латинского Aurum – «золото») построена на базе комплектации R-Dynamic S. Такой Velar отличается золотистой отделкой решетки радиатора, шильдиков, капота, дверей и вентиляционных отверстий. На выбор предложены три цвета кузова, включая эксклюзивный серый Charente Grey. Velar Auric Edition получил 20-дюймовые диски (за доплату можно установить 22-дюймовые), тонированные задние стекла и контрастную крышу. Кроссовер обойдется минимум в 5 690 000 рублей.

Velar доступен в России с 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными моторами мощностью 249 и 199 лошадиных сил соответственно, а также с двумя трехлитровыми шестицилиндровыми двигателями: дизельный развивает 300 лошадиных сил, а бензиновый — 400 сил. Они сочетаются с восьмидиапазонным автоматом и системой полного привода с динамическим распределением крутящего момента на каждое колесо.

Ниже в таблице приведены актуальные цены на Range Rover Velar 2022 модельного года.

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