Chery изменит название своего премиального суббренда в России

Компания Chery планирует изменить в России название премиальной марки CheryExeed. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на директора по развитию марки Exeed в России Геннадия Баранова.

Фото: Chery Chery

На данный момент под маркой CheryExeed в России продается кроссовер TXL. Компания собирается в будущем упразднить название и вывести на российский авторынок модели под брендом Exeed. Именно под этой маркой автомобили премиального бренда Chery продаются в Китае.

«Сейчас, по результатам опросов среди реальных и потенциальных клиентов, мы фиксируем индивидуальную узнаваемость бренда Exeed и готовы к использованию в России его изначального международного названия», — сообщил Баранов.