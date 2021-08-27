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Chery изменит название суббренда CheryExeed в России

ИА Regnum
25 минут назад

Компания Chery планирует изменить в России название премиальной марки CheryExeed. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на директора по развитию марки Exeed в России Геннадия Баранова.

Chery изменит название своего премиального суббренда в России
Фото: CheryChery

На данный момент под маркой CheryExeed в России продается кроссовер TXL. Компания собирается в будущем упразднить название и вывести на российский авторынок модели под брендом Exeed. Именно под этой маркой автомобили премиального бренда Chery продаются в Китае.

«Сейчас, по результатам опросов среди реальных и потенциальных клиентов, мы фиксируем индивидуальную узнаваемость бренда Exeed и готовы к использованию в России его изначального международного названия», — сообщил Баранов.

Напомним, до конца 2021 года Chery планирует представить в России два новых премиальных кроссовера CheryExeed. Это будет полноразмерный кроссовер VX и компактный кроссовер LX.

Автоновости,Chery,Геннадий Баранов,
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