Топ-5 самых продаваемых китайских кроссоверов

Китай начинает и выигрывает

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С начала 2021 года автомобили китайских брендов из месяца в месяц уверенно наращивают продажи в России. С января по июль включительно в нашей стране было реализовано 56 573 новых машины китайских марок, что на 140% больше, чем год назад, свидетельствует аналитическое агентство «Автостат».

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Кто в топе?

Основное внимание покупателей в первом полугодии, по сведениям портала Motor.ru, привлекли новые машины трех брендов – Haval, Chery и Geely. На их продажи, по данным сайта Авто.ру, приходится 86% российского рынка.

Лидером рейтинга продаж, составленного редакцией автомобильного журнала Motor.ru, стал кроссовер Haval F7, его купили 6686 россиян. Вторым оказался Tiggo 7 Pro, реализовано 6173 экземпляра. Следом по востребованности на российском рынке идет Chery Tiggo 4, обладателями кроссовера стали 5655 покупателей. Четвертый результат полугодия у кросс-купе Haval F7x, модель куплена в количестве 5084 штук. Замыкает топ-5 китайских бестселлеров Geely Coolray, его за полгода приобрели 4555 россиян.

В прошедшем июле эксперты агентства «Автостат» зафиксировали рост продаж китайских авто на 84%, до 9 734 автомобилей. Лидером продаж стал бренд Chery – 3009 машин. На втором месте Haval – реализовано 2932 автомобиля (+60%). Замыкает первую тройку Geely с результатом в 2502 проданных автомобиля (+87%).

Рулить или не рулить?

По мнению руководителя сервиса Авто.ру Кирилла Смолина, рост популярности автомобилей китайских производителей объясняется в первую очередь более богатым оснащением, чем у конкурентов в аналогичном ценовом сегменте.

Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков прогнозирует рост доли моделей китайских брендов в структуре продаж новых легковых автомобилей примерно в два раза – с нынешних 3 до 5–6%. «В первую очередь рост произойдет за счет некоторых корейских и французских моделей», – считает он.