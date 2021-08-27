Роботизация и газификация: как обновили Duster

В Европе в продажу выходит рестайлинговая версия популярного кроссовера Dacia Duster, который фактически является аналогом российского Renault Duster. Машина получил роботизированную коробку с двойным сцеплением, а также обзавелась версией, работающей на газу. Последняя могла бы иметь успех и на российском рынке, считают эксперты.

Фото: Dacia Dacia

Кроссовер Renault Duster второго поколения лишь недавно начали производить в России – его продажи начались весной этого года. А в Европе тем временем аналогичный автомобиль под брендом румынской Dacia (входит в концерн Renault) уже продается с 2017 года. И вот теперь в Европе появился уже рестайлинговая версия Duster.

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Главным изменением с технической точки зрения стало появление на обновленном кроссовере шестиступенчатой роботизированной коробки передач EDC с двойным "сухим" сцеплением (без масла в его картере). Пока такая трансмиссия будет доступна только на переднеприводных вариантах кроссовера в сочетании со 150-сильным турбомотором TCe объёмом 1,3 литра.

Российским покупателям Renault Duster такой тип трансмиссии недоступен – со сменой поколений устаревший четырехступенчатый гидромеханический автомат классической конструкции был заменен вариатором Jatco. Его ставят и на другие кроссоверы, выпускаемые альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi – в том числе Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail и Renault Koleos. С учетом того, что российские покупатели Renault Duster часто выезжают на бездорожье, в Renault постарались приспособить его конструкцию для тяжелых условий эксплуатации.

Чтобы уберечь шкивы и ремень вариатора от ударных нагрузок, которые сказываются на их состоянии губительно, гидротрансформатор в этой трансмиссии не блокируется вплоть до скорости 45 км/ч, а диапазон передаточных отношений самой клиноременной передачи расширен.

На российском Duster применяется вариатор CVT X-Tronic в самой полной комплектации – в частности, он снабжен внешним радиатором для охлаждения масла.

Давят на газ

Кроме того, европейские покупатели смогут приобрести битопливную версию Duster LPG (пропановую),оснащенную 50-литровым баллоном для сжиженного газа, установленным на месте запасного колеса. На полной заправке бензином и газом такой кроссовер без дозаправки может проехать колоссальное расстояние - 1,2 тыс. километров. Внешне автомобиль изменился лишь слегка – он получил дневные ходовые огни в стиле недавно обновленных Sandero и Logan, а также светодиодные фары, доступные для некоторых наиболее дорогих версий.

В салоне появилась новая информационно-развлекательная система с 8-дюймовым сенсорным экраном с функцией поддержки систем Android Auto и Apple CarPlay.

Роботизированная трансмиссия вряд ли придет на смену вариатору для Duster на российском рынке, однако газобаллонный Duster мог бы стать интересным предложением, отмечают эксперты.

"Мотор 1.3 и вариатор – ключевое направление для Renault, они сейчас его продвигают и на других моделях Kaptur и Arkana. В том, что сюда завезут модификации с "роботом" в ближайшей перспективе, я сомневаюсь, - говорит "Газете.Ru" гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Когда Renault представляла новый Renault Duster в России, сочетание турбомотора 1.3 и вариатора было заявлено как основное - плюс по просьбам российских поклонников оставили 2,0-литровый бензиновый двигатель, дизель, а также базовый бензиновый агрегат 1.6, добавляет он. Однако по статистике сейчас в России Duster продается в наибольших объемах с наиболее доступным типом коробки передач - с механикой.

Что касается газовой версии, то спрос на такие автомобили в России есть, полагает он - если в диапазоне цен 1-1,5 млн появится газовая версия, она может быть успешной.

Предложение заводской газовой версии автомобиля требует от автопроизводителя существенных затрат – в том числе на полный цикл испытаний, обучение персонала дилеров и обеспечение гарантии, указывает главный редактор журнала "За Рулем" Максим Кадаков.

"Из всех этих затрат складываются расходы, которые надо поделить на количество проданных машин. И каждая компания взвешивает, стоит ли в это ввязываться – объясняет Кадаков - К примеру, газовая Lada Vesta, которая продается с 2017 года, за все это время разошлась тиражом около 10-12 тысяч автомобилей. А это второй по продажам автомобиль в стране. Продажи газового Duster, я думаю, могут оказаться еще меньше".

Что касается предпочтительного типа трансмиссии, Кадаков затрудняется сказать, какой из вариантов для водителей будет более предпочтительным: все зависит от сочетания мотора с коробкой, от передаточных отношений. Может оказаться, что роботизированная коробка в каких-то случаях выигрывает у вариатора и наоборот, считает эксперт.