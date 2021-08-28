Минтранс запретит автомобилистам зарабатывать на попутчиках

Министерство транспорта России разработало законопроект, предполагающий ограничение суммы компенсации за поездку, их число в сутки и введение более строгих правил к транспорту для водителей, пользующихся сервисами карпулинга. Об этом сообщает газета "Известия".

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В публикации отмечается, что нововведение призвано повысить безопасность совместных поездок и исключить из этой сферы недобросовестных перевозчиков. По законопроекту планируется ограничить размер компенсации, которую получает водитель транспортного средства, используемого для совместных поездок. Стоимость будет рассчитывать из среднего расхода топлива и смазочных материалов, протяженности и тарифа участков платных трасс.

Отмечается, что стоимость не может превышать величину, равную отношению суммы расходов водителя к количеству участников совместной поездки. То есть автомобилист не сможет получить больше, чем он потратил на техническое обеспечение этого путешествия".