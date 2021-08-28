Водителям могут запретить зарабатывать на попутчиках

Доходы водителей, которые зарабатывают на перевозках попутчиков, в ближайшее время могут заметно снизиться. Минтранс России разработал законопроект, который ограничивает сумму компенсаций за поездку и их количество в сутки. Кроме того, проект предусматривает более строгие правила для водителей, которые пользуются сервисами карпулинга, например BlaBlaCar.

Фото: Pixabay Pixabay

Министерство опубликовало документ на портале проектов нормативных правовых актов. Он находится на стадии обсуждения, вступление в силу запланировано на 1 марта 2023 года.

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В комментариях к проекту говорится, что он «позволит упорядочить деятельность, связанную с осуществлением совместных поездок, и исключить возможность незаконной предпринимательской деятельности под видом совместных поездок».

Законопроект предусматривает размер максимальной компенсации, которую может получить водитель за совместную поездку. Его рассчитывают исходя из количества пассажиров, стоимости среднего расхода топлива, протяжённости поездки и тарифов платных трасс.

При этом стоимость поездки не должна превысить сумму, которую водитель потратил бы, отправившись в путешествие без оплаты.

Также Минтранс планирует ограничить количество возможных поездок для одного автомобиля. Для маршрута менее 100 км вводится лимит на две поездки в сутки, но не более десяти за неделю. Для маршрута до 500 км количество разрешённых поездок — одна за сутки, более 500 км — одна в три дня.

Водитель, размещающий объявление о поиске платных попутчиков, обязан указать о себе полный список информации:

имя, возраст и пол;

начальный и конечный пункт поездки;

планируемое время отправления и прибытия;

количество участников поездки;

марку и модель автомобиля;

стоимость поездки на каждого.

Также он должен иметь водительский стаж не менее двух лет.