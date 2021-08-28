Водителям назвали шесть запретных фраз для сотрудников ГИБДД

Сотрудники ГИБДД назвали несколько фраз и приемов водителей, которых необходимо избегать во время беседы с полицейскими, сообщает Autonews. Прежде всего, инспекторы рекомендовали не пытаться "сверкнуть юридическими познаниями".

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"Бывает так: останавливаю автомобиль, представляюсь, вежливо прошу предъявить документы. И начинается: "А ваши документы, а какова причина остановки?" - вспоминает инспектор.

Во-вторых, водителей настоятельно просят не угрожать жалобами. "Не так подошел, не так спросил, не так представился. Недавно в жалобе написали, что у меня амнезия, потому что я переспросил адрес регистрации водителя. Причем это был водитель был виноват в аварии Только дополнительный повод устроить автомобилисту более серьезную проверку", - заявил сотрудник дорожной полиции.

Сотрудники ГИБДД напомнили, что автомобиль может показаться им подозрительным по множеству причин, а если вам вменяют нарушение, не нужно пытаться переубедить инспектора. Фразы из разряда "все было не так" вряд ли вам помогут.

Один из инспекторов отметил, что его сердят попытки указать на другого водителя, который якобы, "еще сильнее нарушил", и "лучше ловите пьяных".

Полицейские напомнили, что имеют право вести видеосъемку своей работы, и им не стоит пытаться это запрещать.