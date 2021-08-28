Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Водителям назвали шесть фраз, которые лучше не говорить сотрудникам ГИБДД

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Сотрудники ГИБДД назвали несколько фраз и приемов водителей, которых необходимо избегать во время беседы с полицейскими, сообщает Autonews. Прежде всего, инспекторы рекомендовали не пытаться "сверкнуть юридическими познаниями".

Водителям назвали шесть запретных фраз для сотрудников ГИБДД
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Бывает так: останавливаю автомобиль, представляюсь, вежливо прошу предъявить документы. И начинается: "А ваши документы, а какова причина остановки?" - вспоминает инспектор.

Во-вторых, водителей настоятельно просят не угрожать жалобами. "Не так подошел, не так спросил, не так представился. Недавно в жалобе написали, что у меня амнезия, потому что я переспросил адрес регистрации водителя. Причем это был водитель был виноват в аварии Только дополнительный повод устроить автомобилисту более серьезную проверку", - заявил сотрудник дорожной полиции.

Сотрудники ГИБДД напомнили, что автомобиль может показаться им подозрительным по множеству причин, а если вам вменяют нарушение, не нужно пытаться переубедить инспектора. Фразы из разряда "все было не так" вряд ли вам помогут.

Один из инспекторов отметил, что его сердят попытки указать на другого водителя, который якобы, "еще сильнее нарушил", и "лучше ловите пьяных".

Полицейские напомнили, что имеют право вести видеосъемку своей работы, и им не стоит пытаться это запрещать.

Когда сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению неправильной тонировки, некоторые водители требуют предъявить им документы о поверке приборов - разумеется, эти документы у них есть, а вот просьба раздражает. Ранее сообщилось, что в России планируют изменить требования к тонировке автомобилей.

Автоновости,ГИБДД,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители