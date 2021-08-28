Пять новых моделей машин, которые ждут в РФ в 2021 году

Чем автопроизводители порадуют отечественного покупателя в ближайшие месяцы

Фото: JEEP GRAND CHEROKEE JEEP GRAND CHEROKEE

Нынешний год, без каких-либо оговорок, уже можно назвать урожайным на новые модели машин, прибывшие в Россию. С основным валом новинок публика уже познакомилась. Тем, не менее, конец текущего года тоже порадует автолюбителей обновлениями в шоурумах автодилеров. «Рамблер» выяснил, какие новые модели планируется привезти в Россию в ближайшее время.

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Бум на российском авторынке пока и не думает стихать. Из-за перебоев с производством и поставками новых машин, покупатели сметают из салонов автодилеров практически все и по ценам, которые кроме как грабительскими назвать сложно. В таких условиях автопроизводители в текущем году уже представили россиянам такие модели как Hyundai Tucson, Volkswagen Taos, Skoda Octavia и рад других. Однако нас ждут еще несколько новинок.

BMW X3

Ставший чуть ли не культовым в России, немецкий премиальный кроссовер прошел рестайлинг. Его можно отличить от нынешней версии модели по большущим «ноздрям» решетки радиатора, а также слегка модернизированным фарам головного света и бамперам.

В Россию предполагается поставлять бензиновые модификации кроссовера: xDrive20i (2 л, 184 л. с.), xDrive30i (2 л, 249 л. с.) и «спортивную» M40i (3 л, 387 л. с.). Дизельные версии также будут на нашем рынке: xDrive20d (2 л, 190 л. с.) и xDrive30d (3 л, 249 л. с.). Все машины оснащены 8-ступенчатыми «автоматами» и полным приводом. Старт продаж запланирован на начало осени. Уже даже известно, что немецкий SUV будет стоить не менее 4 340 000 рублей.

JEEP GRAND CHEROKEE

Вот-вот до нашего рынка «вживую» доберется новый Jeep Grand Cherokee. Новое поколение внедорожника построено на разработанной итальянцами платформе Giorgio. Традиционно в линейке моторов «американца» будут двигатели V6 и V8. Гибридных силовых установок, которыми модель комплектуется для других рынков в России ждать, судя по всему, не стоит.

ГАЗ «СОБОЛЬ NN»

Отечественный производитель – «Горьковский автозавод», также обещает порадовать в этом году российского покупателя. Он уже официально представил публику свой новейший «Соболь NN». Пассажирская версия микроавтобуса может позиционироваться в качестве большого семейного вэна по доступной цене. Заметим, что оснащение и интерьер машины вполне соответствуют этой «заявке».

Этот 2,5-тонный заднеприводный автомобиль получит как дизельный, так и бензиновый моторы. На начальном этапе производства трансмиссия представлена 6-ступенчатой «механикой». В будущем для авто планируется оснащать «автоматом» и полным приводом.

SUBARU OUTBACK

В конце сентября-начале октября российским покупателям станет доступен новый Subaru Outback. Японский универсал повышенной проходимости разменял уже шестое поколение. Нам предложат предложат фактически единственную комплектацию со слегка модернизированным старым 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 188 л. с., традиционным вариатором в трансмиссии и полным приводом. Внешне машина больше напоминает не новую модель, а прошедшую рестайлинг предшественницу.

Сообщается, что среди стандартного оборудования Outback окажутся 7 подушек безопасности, фары на светодиодах, двухзонный «климат», электрорегулировка водительского сиденья и система бесключевого доступа.

TOYOTA COROLLA CROSS