Самые популярные корейские кроссоверы в России

Автопроизводители из Страны утренней свежести плотно освоили российский рынок. Устойчивый спрос на корейские кроссоверы в нашей стране объясняется продуманной ценовой политикой корейцев и приемлемым для отечественного покупателя соотношением цена/качество.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Рамблер» проанализировал промежуточные результаты продаж автомобилей на российском рынке за полугодие и выявил пятерку самых популярных корейских SUV в России на основе статистики, собранной Ассоциацией европейского бизнеса.

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HYUNDAI CRETA

Несменяемым уже лидером продаж среди корейских кроссоверов в России продолжает оставаться Hyundai Creta. При том, что модель совсем недавно прошла в этом году обновление, «кассу» в текущем году сделало ее предыдущее поколение. Так, за период с начала 2021 года своих покупателей нашли 38 800 Creta.

В прайс-листах автодилеров цены на корейский SUV стартуют с отметки в 1,2 млн. рублей. Эти деньги дилеры просят за машину с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 «лошадей», предним приводом и 6-ступенчатой «механикой». В максимальной комплектации, с 2-литровым 149-сильным движком, полным приводом и 6-ступенчатым «автоматом», Creta можно приобрести за 1,6 млн. рублей. Речь, напомним, идет о пока еще нераспроданных остатках предпоследней версии модели. Новая Hyundai Creta «в полном фарше» обойдется, без малого, в 2 000 000 рублей.

KIA SPORTAGE

Второе место в рейтинге популярности корейских кроссоверов на российской земле занимает сейчас Kia Sportage. Его продажи за полгода зафиксированы на уровне 14 422 штук. Его начальная комплектация модели оснащена 2-литровым бензиновым мотором с отдачей в 150 л. c., шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом. Дилеры просят за такую машину не менее 1,8 млн. рублей. Самый же дорогой Sportage оснащается 2,4-литровым бензиновым движком мощностью в 184 л. с., шестиступенчатой АКП и приводом 4х4. Такой кроссовер можно приобрести не менее чем за 2,6 млн. рублей.

KIA SELTOS

Третьим по популярности среди полноприводных «корейцев» стал Kia Seltos. Эта модель разошлась в текущем году тиражом в 9 613 штук. Стоит этот кроссовер не мене 1,3 млн. рублей. В оснащение минимальной комплектации входит 1,6-литрвый 123-сильный бензиновый мотор, МКП-6 и передний привод. «В топе» Seltos оценивается в 2,2 млн рублей. Под капотом такой машины стоит 1,6-литровый бензиновый турбомотор с отдачей в 177 л.с. Трансмиссия, разумеется, полноприводная, а коробка передач представлена 7-ступенчатым двухдисковым «роботом».

KIA SORENTO

Следующее место в рейтинге популярности корейских SUV в Росси занимает еще одна модель Kia — среднеразмерный Sorento. Таких машин на нашем рынке было реализовано 7 912 штук. Минимальная цена нового Sorento -2,4 млн рублей. Самая бедная комплектация этого кроссовера включает 2,5-литровый бензиновый мотор производительнстью 179 л. с. Базовой версии модели полагается передний привод автоматическая шестиступенчатая трансмиссия. Самый «упакованный» Kia Sorento стоит не менее 3,5 млн. рублей. Такая машина оснащается 3,5-литровым 249-силным бензиновым мотором, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

HYUNDAI SANTA FE