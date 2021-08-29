Водитель покусал сотрудников ГИБДД в Москве

В московском районе Гольяново пьяный мигрант покусал сотрудников ГИБДД, когда те проверяли у него документы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Ирина Бужор / Коммерсантъ

Как отмечают авторы канала, сотрудники полиции остановили автомобиль, водителем которого был гражданин Узбекистана в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина покусал сотрудников ГИБДД, потому что не хотел предъявлять документы. После инцидента его задержали, медицинская помощь полицейским не потребовалась.