В Париже запретили ездить быстрее 30 км/час

«Во-первых, Париж — это город с населением меньше Москвы. Во-вторых, это город с развитым историческим центром, узкими улочками, на которых, кстати говоря, гораздо больше парковочных мест, чем в Москве. Поэтому они двигаются в сторону ужесточения. Но мы живем в колоссальном мегаполисе. Чтобы доехать из одного конца Москвы в другой, нужны часы, это как слетать в другой регион временами. И поэтому мы не можем говорить о том, что в Москве можно снижать скоростной режим. Более того, на целом ряде магистралей необходимо скорость повышать, потому что у нас действуют достаточно устаревшие градостроительные нормы, мы часто и много где занижаем скоростной режим. Мне решительно непонятно, зачем нужно снижать скорость до 50 километров в час, а не 60, это не влияет на безопасность дорожного движения, но в таких местах сразу же появляются камеры. Поэтому парижский опыт мы копировать не можем, равно как сингапурский опыт копировать нельзя просто потому, что Сингапур — это остров, где необходимо все ограничить и зажать максимально. Москва должна двигаться своим путем, и мне кажется, что сейчас этот путь не очень разумен, потому что это путь сверхцентрализации страны в одном городе, это путь строительства огромных многоэтажек, это путь, когда всех пытаются загнать в растущее метро, что приводит к пробкам уже под землей».