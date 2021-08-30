В Париже запретили ездить быстрее 30 км/час

В Париже запретили ездить по городу быстрее 30 километров в час. Ограничение начало действовать во французской столице с 30 августа. Новые знаки расставляли на городских улицах всю минувшую неделю.
Инициатива снизить максимально разрешенную скорость с 50 до 30 километров в час принадлежит парижскому мэру Анн Идальго, которая занимает свой пост уже семь лет. Она не в первый раз ужесточает правила передвижения автомобилистов, но согласны ли парижане ездить медленнее? Вот что рассказывает Business FM корреспондент Mediapart Анастасия Кириленко:
«Ограничение скорости до 30 километров в час введено практически по всему городу, остается только кольцевая автодорога, где можно ездить со скоростью 70 километров в час, дороги на западе и на юге Парижа и некоторые основные, где можно ездить со скоростью 50 километров в час. Кстати, до сегодняшнего дня на 60% парижских улиц можно было ездить только со скоростью 30 километров в час, то есть они просто расширили. Это ограничение вписывается в политику Идальго. С 2018 года она запретила набережные Сены для автомобилистов, сейчас даже обещают создать там газоны, чтобы следующий мэр, если придет, не смог вернуть там движение. Недовольство в соцсетях традиционно большое. В первую очередь это ударит по людям, которые привыкли жить в пригороде и работать в Париже. Недовольны коммерсанты, например мастера ремонта оборудования, сантехники, они заявляют, если у кого-то потечет труба, они будут вынуждены лично прийти с зонтиком, потому что в таких условиях невозможно быстро добраться до квартиры для срочного ремонта. В Париже большие пробки, и один из аргументов за введение этого ограничения был в том, что средняя скорость 15 километров в час. Ограничение вводится и из-за экологии, хотя, если все стоят в пробках, о какой экологии может идти речь. Приводится аргумент, что так станет меньше шума, но в Париже повсюду ремонт, сверлят асфальт, чтобы установить новые ограничительные знаки».
Заторы на дорогах и шум от ремонтных работ, как и в Москве. Причем в России нередко вводят различные новшества, ссылаясь на международный опыт. Не грозит ли автодорогам нашей столицы ограничение в 30 километров в час? Мнение вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина:
«Во-первых, Париж — это город с населением меньше Москвы. Во-вторых, это город с развитым историческим центром, узкими улочками, на которых, кстати говоря, гораздо больше парковочных мест, чем в Москве. Поэтому они двигаются в сторону ужесточения. Но мы живем в колоссальном мегаполисе. Чтобы доехать из одного конца Москвы в другой, нужны часы, это как слетать в другой регион временами. И поэтому мы не можем говорить о том, что в Москве можно снижать скоростной режим. Более того, на целом ряде магистралей необходимо скорость повышать, потому что у нас действуют достаточно устаревшие градостроительные нормы, мы часто и много где занижаем скоростной режим. Мне решительно непонятно, зачем нужно снижать скорость до 50 километров в час, а не 60, это не влияет на безопасность дорожного движения, но в таких местах сразу же появляются камеры. Поэтому парижский опыт мы копировать не можем, равно как сингапурский опыт копировать нельзя просто потому, что Сингапур — это остров, где необходимо все ограничить и зажать максимально. Москва должна двигаться своим путем, и мне кажется, что сейчас этот путь не очень разумен, потому что это путь сверхцентрализации страны в одном городе, это путь строительства огромных многоэтажек, это путь, когда всех пытаются загнать в растущее метро, что приводит к пробкам уже под землей».
Тем временем более половины россиян (59%) поддерживают ограничение скорости в городах до 30 километров в час. Такие данные приводит сервис Superjob по итогам опроса, который был проведен в начале лета. Причем активнее за ограничение скорости выступают в регионах.
В России с 1 сентября появится новый знак «Фотовидеофиксация». Визуально он будет выглядеть так же, как и действующая сейчас табличка, которая предупреждает автомобилистов о съемке камерой. Но, в отличие от нее, новый знак не указывает конкретное место применения камер, а лишь предупреждает о них за 150-300 метров.