Nissan может выпустить «заряженные» кроссоверы и пикапы

Босс подразделения Nissan Nismo Такао Катагири намекнул на выпуск «заряженных» кроссоверов и пикапов. Топ-менеджер признал, что в настоящий момент суббренд Nismo в основном предлагает модели для внутреннего рынка, но дал понять, что в ближайшем будущем ситуация может измениться. Руководитель Nissan Nismo подчеркнул, что считает сегмент кроссоверов и грузовичков очень перспективным, а приоритетным рынком для новых моделей будут США.

В беседе с Automotive News Такао Катагири объяснил, что внутри компании «ведётся много дискуссий» на тему расширения модельной линейки Nismo в США. Поскольку конкуренты предлагают заводские спортивные пакеты для целого ряда моделей (вероятно, речь идёт о линейке Toyota TRD), в Nissan уверены в потенциале внедорожников и пикапов Nismo.

В настоящий момент японская фирма предлагает в Северной Америке всего две «заряженные» модели — GT-R Nismo и уходящий 370Z Nismo. Без особых затрат можно расширить гамму за счёт Armada Nismo, ведь аналогичный внедорожник Patrol Nismo продаётся на Ближнем Востоке. Однако для пикапа Frontier, кроссоверов Rogue (X-Trail) и Kicks версии под суббрендом Nismo не созданы, хотя раньше Nissan предлагал «спортивный» пакет и для недорогого Juke, и для «бюджетника» Sentra.