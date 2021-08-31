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Более трети автомобилей Kia в июле проданы в кредит

Автостатиещё 3
3 часа назад

Более 5 тыс. новых автомобилей Kia в июле были приобретены с использованием кредитных предложений KIA Finance, что составило свыше 35% в общем объеме реализации марки в России.

Россияне купили в кредит более трети автомобилей Kia в июле
Фото: АвтостатАвтостат

По итогам семи месяцев 2021 года предложениями Kia Finance и банков-партнеров воспользовалось более 36 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба корейской марки. В рамках Kia Finance наиболее популярной моделью является Kia Rio, на которую приходится около 40% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Kia реализовали 17071 автомобиль –это на 5% меньше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года в России было продано 125415 автомобилей Kia, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,1% против 13,4% годом ранее, согласно данным АЕБ. Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Автоновости,Kia Rio,Kia,
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