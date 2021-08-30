АвтоВАЗ обязал дилеров дооснастить автомобили Lada

АвтоВАЗ разослал письмо официальным дилерам Lada с требованием дооснастить все машины набором автомобилиста. Как уточняет «Лада.Онлайн», автопроизводитель принял такое решение «в целях повышения потребительских свойств автомобиля». Предполагается, что стоимость набора, включающего аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и трос, составит около 2,5 тысячи рублей. Дилеры уже сейчас предлагают набор автомобилиста, но в качестве опции. Он доступен в двух версиях: «Стандарт» и «Премиум».

Фото: © Lada © Lada

С 1 ноября 2021 года все автомобили Lada вне зависимости от комплектации получат набор автомобилиста. Вместе с тем модели марки подорожают, так как стоимость набора включат в цену машины. Причем не исключено, что ее заложат уже в грядущем повышении цен с 1 сентября, о котором сообщалось ранее.

Пока же клиенты дилерских центров Lada могут приобрести набор автомобилиста в качестве опции. На выбор предложены два варианта: «Стандарт» стоимостью 2467 рублей и «Премиум» за 3757 рублей. В более дорогом наборе сумка выполнена из экокожи, а комплектация, помимо троса, огнетушителя, знака аварийной остановки и аптечки, включает перчатки и жилет со светоотражающими полосами.

Ожидается, что набор, который будут класть в автомобили по умолчанию, будет более простым, а его стоимость составит около 2,5 тысячи рублей.