Porsche Taycan получил «злой» обвес в стиле GT3 RS

Гонконгская фирма RevoZport Racing Technology представила два варианта обвеса для электрического седана Porsche Taycan. Первый аэрокит получил название GTZ — он представляет собой фантазию на тему GT3 RS. Второй обозначен Revoluzione и раскрывает «истинную сущность Тайкана как роскошного гранд-турера».

Фото: RevoZport Racing Technology RevoZport Racing Technology

Оба варианта представляют собой набор деталей из углепластика, к которым прилагается комплект двусоставных кованых колес RevoZport. Версия Taycan GTZ — это попытка представить облик модификации GT3 RS — если бы такая существовала у Тайкана, — с антикрылом на стойках типа «гусиная шея», диффузором в стиле 918 Spyder, боковыми юбками, канардами и сплиттером с винглетами. Кроме того, у GTZ есть то, чего нет у Revoluzione, — колпаки-турбофаны на передних колесах, которые, во-первых, охлаждают тормоза, а во-вторых, незначительно увеличивают прижим.

Комплект Revoluzione — антитеза агрессивности GTZ, хотя они во многом идентичны. Это более «спокойный» вариант аэрокита, который генерирует меньше прижимной силы и, следовательно, не сильно должен сказаться на реальном запасе хода электрокара. В общем-то, даже сам производитель говорит, что такой обвес спроектирован с целью подчеркнуть «истинную сущность Тайкана как роскошного гранд-турера».