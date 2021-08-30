Что изменится для российских автомобилистов осенью

Осенью российских автомобилистов ожидает ряд изменений. В частности, штрафы, назначенные по показаниям видеокамер, можно будет оспорить онлайн. Об этом и других нововведениях читайте в материале «Рамблера».

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Оспорить штрафы можно будет через «Госуслуги»

Видео дня

Вступает в силу постановление, позволяющее оспорить штрафы, назначенные по камере, через сайт госуслуг. Раньше это можно было сделать только при личной явке в отделение ГИБДД или с помощью заказного письма в ведомство. На оспаривание штрафа дается десять дней с даты получения уведомления. Оно считается доставленным с момента размещения в личном кабинете, если владелец автомобиля подписан на уведомления сайта, или в течение семь дней с его входа на сайт, если не подписался. Если человек не входил на сайт в течение недели с момента отправки уведомления, его перешлют по обычной почте, пишет «Парламентская газета».

Новое предупреждение о камере

Также с начала осени поменяется форма предупреждения водителей о камере. Знак «Фотовидеофиксация» заменит табличка.

Новый знак не указывает конкретное место нахождения камеры, только предупреждает о ее наличии на территории.

Ранее, с марта, начался переходный период, в течение которого могли использоваться обе формы предупреждения.

Гаражная амнистия

С 1 сентября заработает механизм, позволяющий легализовать гаражи, построенные до вступления в силу действующего Гражданского кодекса. Граждане смогут поставить на учет и участок, и сам гараж. Строения должны быть одноэтажными, без жилых помещений, а земля — государственной или муниципальной. Амнистия коснется любых типов гаража — как капитальных, так и некапитальных, включая «сваренные». Ожидается, что за пять лет действия амнистии узаконить гаражи смогут около 2 млн россиян.

ЕАЭС временно откажется от «ЭРА ГЛОНАСС»

С 16 сентября Автопроизводители в России и других странах ЕАЭС временно освобождаются от обязанности устанавливать на новые машины системы навигации «ЭРА-ГЛОНАСС». Такой режим будет действовать до 31 декабря из-за проблем с комплектующими. После его окончания производители должны будут до конца июня 2022 года дооснастить машины навигаторами.

Прекращение действия старых диагностических карт

1 октября прекратят действие диагностические карты, срок действия которых закончился с 1 февраля по 30 сентября 2021 года. Ранее правительство продлило его во избежание очередей на пунктах осмотра, работающих с марта по новым правилам.

Новые программы для автошкол

Осенью 2021 года должны быть готовы первые варианты новых программ для автошкол. Сейчас автомобилистов учат по методике, разработанной в 2013 году.

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