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Автомобилистам захотели запретить зарабатывать на попутчиках

Елена Прошина
1 час назад

Российским водителям могут запретить зарабатывать на попутчиках. Как сообщает газета «Известия», Минтранс разрабатывает законопроект, направленный на контроль частных перевозок, который призван повысить безопасность совместных поездок и исключить из них недобросовестных перевозчиков.

Автомобилистам захотели запретить зарабатывать на попутчиках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно проекту, к автомобилям для подобных поездок будет предъявляться ряд требований – только легковой категории, прошедшим техосмотр и не зарегистрирован за рубежом. Количество пассажиров в поездке не должно превышать количество мест, а у водителя должен быть стаж вождения не менее двух лет, а также зарегистрирован полис ОСАГО.

Отдельным пунктом идет ограничение стоимости услуг – автомобилист не сможет получить за поездку больше денег, чем он потратил на техническое обеспечение проезда.

Следить за водителем обяжут «Организатора совместных перевозок» – администрацию сайтов или владельцев. Они должны будут проверять документы при регистрации, а также хранить документы и информацию о поездках, которые при необходимости будут передавать надзорным органам.

При этом эксперты в области сервисов по поиску попутчиков отмечают, что сайты и приложения уже приняли меры, а привлечение агрегаторов к ответственности приведет к давлению на сферу.

Автоновости,Минтранс РФ,
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