Автомобилистам захотели запретить зарабатывать на попутчиках

Российским водителям могут запретить зарабатывать на попутчиках. Как сообщает газета «Известия», Минтранс разрабатывает законопроект, направленный на контроль частных перевозок, который призван повысить безопасность совместных поездок и исключить из них недобросовестных перевозчиков.

Согласно проекту, к автомобилям для подобных поездок будет предъявляться ряд требований – только легковой категории, прошедшим техосмотр и не зарегистрирован за рубежом. Количество пассажиров в поездке не должно превышать количество мест, а у водителя должен быть стаж вождения не менее двух лет, а также зарегистрирован полис ОСАГО.

Отдельным пунктом идет ограничение стоимости услуг – автомобилист не сможет получить за поездку больше денег, чем он потратил на техническое обеспечение проезда.

Следить за водителем обяжут «Организатора совместных перевозок» – администрацию сайтов или владельцев. Они должны будут проверять документы при регистрации, а также хранить документы и информацию о поездках, которые при необходимости будут передавать надзорным органам.