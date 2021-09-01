В России началась «гаражная амнистия»

Автолюбители в течение пяти лет смогут бесплатно, в упрощённом порядке оформить в собственность гаражи и землю под ними. Соответствующий закон вступает в силу 1 сентября.
Речь в документе идёт о строениях, возведённых до 30 декабря 2004 года.
Участки, на которых они находятся, должны быть в государственной или муниципальной собственности. Владельцам гаражей не придётся оплачивать кадастровые работы и госпошлину.
Чтобы оформить гараж и земельный участок, потребуется одно заявление в органы местного самоуправления или МФЦ. Подтвердить свои права можно будет, представив договоры о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, договоры об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража или другие документы.
Новые правила распространятся и на так называемые сваренные некапитальные металлические гаражи, построенные гаражно-строительными кооперативами. При этом о «ракушках» в законе речи не идёт.
«Большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», — отметил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.