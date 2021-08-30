Почему водителям важно разбираться в выбеге автомобиля?

Ранее многие водители знали, что такое выбег машины, время от времени проверяя его. Сейчас автолюбители нередко даже не слышали ничего о таком понятии.

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Выбегом называется перемещение машины по инерции, когда мотор уже выключен, благодаря кинетической энергии. Измерять его можно так: автомобиль на ровном участке набирает скорость до 50 км/ч, после чего шофер переставляет рычаг КП в нейтральный режим или селектор АКПП к символу N, а затем выключает двигатель. Далее нужно смотреть, какую дистанцию преодолела машина до полной своей остановки.

У отечественной легковой модели наименьший выбег составляет 450 метров, у иномарки - 700 метров. Если соответствующий показатель ниже, то это повод насторожиться, а вероятных неисправностей может быть достаточно.