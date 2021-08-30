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Почему водителям важно разбираться в выбеге автомобиля?

Car.ru
2 часа назад

Ранее многие водители знали, что такое выбег машины, время от времени проверяя его. Сейчас автолюбители нередко даже не слышали ничего о таком понятии.

Почему водителям важно разбираться в выбеге автомобиля
Фото: Car.ruCar.ru

Выбегом называется перемещение машины по инерции, когда мотор уже выключен, благодаря кинетической энергии. Измерять его можно так: автомобиль на ровном участке набирает скорость до 50 км/ч, после чего шофер переставляет рычаг КП в нейтральный режим или селектор АКПП к символу N, а затем выключает двигатель. Далее нужно смотреть, какую дистанцию преодолела машина до полной своей остановки.

У отечественной легковой модели наименьший выбег составляет 450 метров, у иномарки - 700 метров. Если соответствующий показатель ниже, то это повод насторожиться, а вероятных неисправностей может быть достаточно.

Например, ими могут являться недокачанные покрышки, из-за чего машина больше тратит топлива, а шины, в свою очередь, быстрее изнашиваются. Влияет на это неправильная установка сход-развала, а тормозные колодки затрагивают диски, в результате чего портятся оба компонента. Хорошо измерять выбег, когда транспорт еще новый, а потом время от времени сверять полученные показания. Это помогает с точностью определить возможные проблемы с ходовой составляющей.

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