Появились новые подробности об электрокарах Chery для России

Компания Chery намерена расширить свой модельный ряд в России за счет электромобилей. Какую именно модель марка хочет продавать в стране, пока не сообщается — ее выберут исходя из потребительских пожеланий. Согласно новой информации, автопроизводитель не исключает и локальную сборку таких машин, хотя пока все автомобили Chery, которые присутствуют на российском рынке, поставляют из Китая. Как сообщает портал «Китайские автомобили», в настоящее время Chery проводит маркетинговые опросы и готовится к испытаниям некой электрической модели в условиях российских дорог и климата.
В Китае Chery продает семь электромобилей: это Little Ant (EQ1), Ant, eQ и eQ2, а также батарейные модификации Arrizo 5, Tiggo 2 и Tiggo 4. Какая из этих моделей появится в России, зависит от потребительских пожеланий. Пока в страну завезли несколько экземпляров Tiggo e, но не для продажи, а для изучения спроса.
Chery Tiggo e — это компактный кроссовер с электромотором на 129 лошадиных сил и батареей емкостью 53,6 киловатт-часа. На одной зарядке он проезжает около 400 километров и стоит в Китае около 100 тысяч юаней (более 1,1 миллиона рублей по нынешнему курсу).
В начале августа появилась информация, что автопроизводитель готовится к сертификации электрокаров и их испытаниям в условиях российских дорог и климата. По новым данным, автопроизводитель намерен не только продавать такие машины в России, но и «видит необходимость локализации и ведет переговоры с российскими производственными площадками».
Chery входит в топ-3 крупнейших китайских автобрендов по объемам продаж в России. С января по июль 2021 года дилеры марки реализовали в стране 18 244 новые машины, что на 386 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. За семь месяцев 2021 года россияне также приобрели 19 167 автомобилей Haval (рост на 126 процентов) и 11 873 автомобиля Geely (рост на 103 процента).