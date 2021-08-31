Появились новые подробности об электрокарах Chery для России

Компания Chery намерена расширить свой модельный ряд в России за счет электромобилей. Какую именно модель марка хочет продавать в стране, пока не сообщается — ее выберут исходя из потребительских пожеланий. Согласно новой информации, автопроизводитель не исключает и локальную сборку таких машин, хотя пока все автомобили Chery, которые присутствуют на российском рынке, поставляют из Китая. Как сообщает портал «Китайские автомобили», в настоящее время Chery проводит маркетинговые опросы и готовится к испытаниям некой электрической модели в условиях российских дорог и климата.

Фото: © Chery © Chery

В Китае Chery продает семь электромобилей: это Little Ant (EQ1), Ant, eQ и eQ2, а также батарейные модификации Arrizo 5, Tiggo 2 и Tiggo 4. Какая из этих моделей появится в России, зависит от потребительских пожеланий. Пока в страну завезли несколько экземпляров Tiggo e, но не для продажи, а для изучения спроса.

Chery Tiggo e — это компактный кроссовер с электромотором на 129 лошадиных сил и батареей емкостью 53,6 киловатт-часа. На одной зарядке он проезжает около 400 километров и стоит в Китае около 100 тысяч юаней (более 1,1 миллиона рублей по нынешнему курсу).

В начале августа появилась информация, что автопроизводитель готовится к сертификации электрокаров и их испытаниям в условиях российских дорог и климата. По новым данным, автопроизводитель намерен не только продавать такие машины в России, но и «видит необходимость локализации и ведет переговоры с российскими производственными площадками».