Премьера нового Lexus LX отложена

Дебют Lexus LX нового поколения откладывается из-за поставщиков, которые не смогли обеспечить автопроизводителя комплектующими, сообщает японский сайт Creative Trend. Речь идет об электронных компонентах, с дефицитом которых столкнулись практически все автомобильные компании. Премьера нового LX ожидалась до конца 2021 года, а в продажу модель должна была поступить в начале 2022-го. Новые сроки пока не объявлены, зато появилась инсайдерская информация о моторах будущего внедорожника.

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Согласно новым данным, базовый LX сохранит нынешний «атмосферник» V8 5.7 литра, хотя раньше начальной версии модели прочили 3,5-литровую бензиновую «турбошестерку» на 415 лошадиных сил от Toyota Land Cruiser 300. Топовой же станет гибридная модификация LX 750h: в состав установки такого внедорожника войдут двигатель 3.5 и электромотор, которые в сумме будут развивать около 480 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что LX четвертого поколения получит исполнения Sport и F Sport, которые, скорее всего, будут отличаться особым декором и спортивным обвесом. Также ожидается появление комплектации VIP с задним диваном повышенной комфортности от седана LS.