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Водителям рассказали о важных изменениях по штрафам с 1 сентября

News.ruиещё 1
1 час назад

Срок на обжалование административных постановлений, вынесенных на основании данных с дорожных камер, с 1 сентября будет по большей части начинаться с момента, когда владелец автомобиля зашёл на портал «Госуслуги», содержащий данные о штрафе. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ адвокат Анатолий Миронов.

Правила обжалования штрафов ГИБДД изменятся с 1 сентября
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, по новым правилам обжаловать штраф можно будет не только письмом, но и через сайт госуслуг. Ответ на жалобу заявитель получит там же в течение трёх дней. Информация об административном правонарушении и штрафе размещается на сайте автоматически. При этом, согласно правилам почты, электронное заказное отправление будет считаться вручённым, если организация федеральной почтовой связи получит уведомление о прочтении отправления.

Если же адресат не зарегистрирован на портале, не заходил туда в течение 7 дней с момента размещения постановления или не давал согласия получать постановления подобным образом, документ будет отправлен ему домой почтой.

Таким образом, обжаловать постановления по штрафам с дорожных камер станет легче, но нужно быть внимательнее с процессуальными сроками на такое обжалование, — резюмировал юрист.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о намерении внести в Мосгордуму проект закона о наказании за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Градоначальник назвал нынешние административные штрафы «никакими», поэтому собирается ввести для шумных водителей минимальное наказание в пять тысяч рублей, привязав его к мощности транспортного средства, как это сделано с транспортным налогом.
Автоновости,Анатолий Миронов,Сергей Собянин,Мосгордума,
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