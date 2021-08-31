Любимые машины Канье Уэста появились в Москве

На территории дизайн-завода «Флакон» на Большой Новодмитровской улице на северо-востоке Москвы поставили любимые машины американского рэп-исполнителя Канье Уэста — вездеходы «Шерп». Видео с автомобилями появились в Telegram-канале «Новости Москвы».

Фото: Telegram-канал «Новости Москвы» Telegram-канал «Новости Москвы»

По данным канала, автомобили поставили в честь выхода нового музыкального альбома звезды, который попал в сеть 29 августа без ведома музыканта. Техника будет стоять здесь в течение двух дней. Отмечается, что вездеходы охраняют мужчины в черной форме — организаторы выставки попытались таким образом воспроизвести стиль артиста.

Данный транспорт конструктора-самодельщика из Санкт-Петербурга впервые появился в одном из выпусков автошоу Top Gear, после чего об автомобиле стали писать в западных СМИ и он стал известен звездам шоу-бизнеса.