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На северо-востоке Москвы появились любимые машины Канье Уэста

Мослента
48 минут назад

На территории дизайн-завода «Флакон» на Большой Новодмитровской улице на северо-востоке Москвы поставили любимые машины американского рэп-исполнителя Канье Уэста — вездеходы «Шерп». Видео с автомобилями появились в Telegram-канале «Новости Москвы».

Любимые машины Канье Уэста появились в Москве
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»Telegram-канал «Новости Москвы»

По данным канала, автомобили поставили в честь выхода нового музыкального альбома звезды, который попал в сеть 29 августа без ведома музыканта. Техника будет стоять здесь в течение двух дней. Отмечается, что вездеходы охраняют мужчины в черной форме — организаторы выставки попытались таким образом воспроизвести стиль артиста.

Данный транспорт конструктора-самодельщика из Санкт-Петербурга впервые появился в одном из выпусков автошоу Top Gear, после чего об автомобиле стали писать в западных СМИ и он стал известен звездам шоу-бизнеса.

Ранее стало известно, что самыми эвакуируемыми автомобилями в Москве оказались Kia, Hyundai и Volkswagen. Всего с начала года в городе за нарушение правил парковки эвакуировали 116 тысяч автомобилей. При этом рейтинг улиц Москвы, с которых чаще всего увозят машины на штраф-стоянки, возглавил Проспект Мира.

Автоновости,Hyundai,Kia,Volkswagen,
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