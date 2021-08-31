Проверку технического состояния автомобилей предложено упростить

Аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки предложено не проверять на техосмотре. Они не влияют на безопасность автомобиля. Вообще, перечень требований, которые предъявляют при ТО, предложено сократить. Предполагается, что это облегчит жизнь операторам, сократит для них и для автовладельцев время на проверку, а также уберет неоднозначное толкование некоторых требований. Документ, подготовленный минтрансом, размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

Фото: Сергей Куксин/РГ Сергей Куксин/РГ

Напомним, что ранее предложение по сокращению процедуры было вынесено МВД на совещании в минэкономразвития, о чем "Российская газета" уже писала. Теперь эти предложения оформлены в документ, который выложен для общественного обсуждения. Как говорится в пояснительной записке, из 82 требований предъявляться будут только 59. Помимо проверки аптечки с огнетушителем из перечня предлагается убрать проверку наличия коррозии элементов тормозной системы, грозящей потерей герметичности или разрушением. Не будут проверять наличие механических повреждений тормозных трубопроводов. Экспертов-техников больше не будет беспокоить способность стеклоомывателя подавать жидкость в зоны очистки стекла.

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Также для проверки уровня шума не потребуются специальные дорогостоящие приборы. Это будет определяться буквально на слух.

Отменяется пункт о проверке способности тягово-сцепных устройств обеспечивать беззазорную сцепку сухарей замкового устройства с шаром.

А еще не будет проверяться наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха.

Кроме того, эксперты-техники не будут обращать внимание на наличие мест установки государственных регистрационных знаков, а также на соблюдение требований по их креплению.

И не будет проверки дополнительных требований к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов.

Все это позволит, с точки зрения министерства, снизить время проведения техосмотра и увеличить пропускную способность пунктов ТО. А также избавит операторов от необходимости закупать лишнее дорогое оборудование.

Однако на том же совещании было озвучено и другое предложение МВД. А именно, сделать техосмотр добровольным для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц. Судьбу этого предложения должна решить Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Когда она соберется - пока неизвестно.