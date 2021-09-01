Во сколько может обойтись владение личной машиной

Руководитель отдела продаж одного из подразделений компании "Авилон" Павел Червяков предупредил, что владение личным автомобилем для россиянина может обойтись примерно в 300 тыс. рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на эксперта.
По его словам, при оценке суммы учитывались такие пункты, как налог, бензин, допоборудование, покупка зимней резины, страховка. Все эти траты могут совершаться в первый год после приобретение транспортного средства.
"Эта оценка, в основном, касается автомобилей премиальной категории. У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно, так как основные параметры (расход топлива, цена техобслуживания, допоборудования), в принципе, сопоставимы", - пояснил Червяков.
Предполагается, что с годами сумма расходов на авто сократится. Потребность в покупке зимней резины на каждый сезон отпадет. Тем не менее из-за прочих трат стоимость владения машиной может составлять около 200-250 тыс. рублей в год с учетом бензина. Речь идет о пробеге до 25 тыс. километров ежегодно. Упомянутое дополнительное оборудование (коврики, брызговики, защита картера) - обернутся тратами в 150 тыс. рублей для авто премиум-класса. Ранее водителям рассказали, когда нужно заправлять полный бак.