Во сколько может обойтись владение личной машиной

Руководитель отдела продаж одного из подразделений компании "Авилон" Павел Червяков предупредил, что владение личным автомобилем для россиянина может обойтись примерно в 300 тыс. рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на эксперта.

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По его словам, при оценке суммы учитывались такие пункты, как налог, бензин, допоборудование, покупка зимней резины, страховка. Все эти траты могут совершаться в первый год после приобретение транспортного средства.

"Эта оценка, в основном, касается автомобилей премиальной категории. У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно, так как основные параметры (расход топлива, цена техобслуживания, допоборудования), в принципе, сопоставимы", - пояснил Червяков.