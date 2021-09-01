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Эксперт рассказал, во сколько может обойтись владение личной машиной

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Руководитель отдела продаж одного из подразделений компании "Авилон" Павел Червяков предупредил, что владение личным автомобилем для россиянина может обойтись примерно в 300 тыс. рублей. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на эксперта.

Во сколько может обойтись владение личной машиной
Фото: DepositphotosDepositphotos

По его словам, при оценке суммы учитывались такие пункты, как налог, бензин, допоборудование, покупка зимней резины, страховка. Все эти траты могут совершаться в первый год после приобретение транспортного средства.

"Эта оценка, в основном, касается автомобилей премиальной категории. У непремиальных машин стоимость владения будет отличаться, но не очень значительно, так как основные параметры (расход топлива, цена техобслуживания, допоборудования), в принципе, сопоставимы", - пояснил Червяков.

Предполагается, что с годами сумма расходов на авто сократится. Потребность в покупке зимней резины на каждый сезон отпадет. Тем не менее из-за прочих трат стоимость владения машиной может составлять около 200-250 тыс. рублей в год с учетом бензина. Речь идет о пробеге до 25 тыс. километров ежегодно. Упомянутое дополнительное оборудование (коврики, брызговики, защита картера) - обернутся тратами в 150 тыс. рублей для авто премиум-класса. Ранее водителям рассказали, когда нужно заправлять полный бак.

Автоновости,Авилон,
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