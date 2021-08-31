Глобальное производство в 2021 году сократится на 7-9 млн автомобилей

Дефицит компонентов может сократить глобальное производство автомобилей в 2021 году на 7-9 миллионов машин — к такому выводу пришли аналитики Boston Consulting Group. В первом квартале нынешнего года потери компаний составили 1,4 миллиона автомобилей, во втором квартале эта цифра выросла до 2,6 единиц, а в третьем и четвертом кварталах, по прогнозам экспертов, автопроизводители не выпустят от трех до пяти миллионов машин в зависимости от ситуации на рынке.

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Согласно исследованию, наиболее существенные потери производства за первую половину нынешнего года понес Ford — объемы производства сократились более чем на 700 тысяч автомобилей. Падение также было зафиксировано у концерна Stellantis (марки Peugeot, Citroen, Chrysler, Fiat, Jeep и другие), который не выпустил почти 600 тысяч машин, и Группы Renault (более 415 тысяч штук).

В Boston Consulting Group отметили, что поставки микрочипов постепенно возобновляются, однако пандемия продолжает вносить свои корректировки.

«Мы ожидаем выход предложения микрочипов до уровня, когда оно сможет удовлетворить спрос отрасли, не ранее второго полугодия 2022 года», — цитирует экспертов ТАСС.

Это объясняется тем, что стандартный производственный цикл составляет 10-12 недель, а мощности по монтажу плат заняты на 6-12 месяцев вперед.