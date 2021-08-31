Автовладельцам разрешили обжаловать некоторые штрафы ГИБДД

С 1 сентября в России появится несколько нововведений для автовладельцев. Об этом 31 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С 1 сентября автовладельцы смогут через сайт госуслуг обжаловать штрафы, зафиксированные камерами видеонаблюдения. Уточняется, что постановление будет считаться доставленным с момента его появления в личном кабинете и в течение семи дней после входа владельца на сайт госуслуг, в противном случае оно будет отправлено через почту.

Также с осени знак «Фотовидеофиксация» 8.23, который предупреждает водителей о камере наблюдения, будет заменен знаком 6.22, и последний не будет указывать на место установки камеры, а будет стоять на расстоянии 150 300 метров до начала участка, снимаемого камерой, а также на въезде в населенные пункты.

Кроме того, с сентября также будет упрощен процесс предоставления земельных участков владельцам гаражей, которые были построены до 30 декабря 2004 года и под кадастровый учет попадут и земля, и гараж.

При этом отмечается, что амнистия возможна для сооружений капитального и некапитального типа и указанные объекты должны быть одноэтажными без жилых помещений, а земельный участок под ними должен быть государственным или муниципальным.